Su gas e nucleare traballa l'accordo per il Green deal europeo (Di martedì 25 gennaio 2022) E se la proposta della Commissione di inserire gas e nucleare nella tassonomia del Green deal venisse respinta? Lo scenario di una clamorosa bocciatura da parte del Consiglio o del Parlamento europeo non può più essere escluso, dopo le obiezioni sollevate da diversi stati membri, dalla Piattaforma sulla finanza sostenibile e dal portavoce per l'Ambiente del Partito popolare europeo. Come non può essere esclusa la possibilità che la Commissione ritiri la bozza del secondo atto delegato sulla tassonomia, prima ancora che Consiglio o Parlamento europeo abbiano la possibilità di esprimersi. La bozza era stata inviata alle capitali il 31 dicembre, con settimane di ritardo rispetto al calendario previsto. Ursula von der Leyen aveva cercato di accontentare tutti i principali attori. Sul ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) E se la proposta della Commissione di inserire gas enella tassonomia delvenisse respinta? Lo scenario di una clamorosa bocciatura da parte del Consiglio o del Parlamentonon può più essere escluso, dopo le obiezioni sollevate da diversi stati membri, dalla Piattaforma sulla finanza sostenibile e dal portavoce per l'Ambiente del Partito popolare. Come non può essere esclusa la possibilità che la Commissione ritiri la bozza del secondo atto delegato sulla tassonomia, prima ancora che Consiglio o Parlamentoabbiano la possibilità di esprimersi. La bozza era stata inviata alle capitali il 31 dicembre, con settimane di ritardo rispetto al calendario previsto. Ursula von der Leyen aveva cercato di accontentare tutti i principali attori. Sul ...

