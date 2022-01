Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefonini (Di martedì 25 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Dopo il decreto capienze arriva il Dpr che estende il "registro delle opposizioni" anche ai numeri di cellulare e contro gli 'squilli' molesti. Leggi su studiocataldi (Di martedì 25 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Dopo il decreto capienze arriva il Dpr che estende il "registro delle opposizioni"ai numeri di cellulare e contro gli 'squilli' molesti.

Advertising

SkyTG24 : Al via registro contro telemarketing: stop a chiamate promozionali anche su cellulari - il_Ghisa : STOP TELEMARKETING AGGRESSIVO: DA OGGI MAGGIORI TUTELE PER MILIONI DI CITTADINI - newsfinanza : Cellulare, come bloccare le telefonate indesiderate dei call center: le nuove regole - StudioCanu : Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefonini - StudioCanu : Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefonini -