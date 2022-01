Stipendi gonfiati all’Asl | Borrelli | “Adesso i licenziamenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel marzo 2021 resi noto che 12 dipendenti sanitari del’Asl Napoli 1 si erano ‘’ glifino a 9.000 euro al mese (uno di loro era arrivato a 35.000 euro) per un totale di circa 150mila euro in più su alcuni mesi. Si trattava dei dipendenti di alcuni ospedali napoletani, in particolare del Loreto Mare e dell’Ospedale del Mare. L’Azienda sanitaria avviò l’iter per il recupero delle somme percepite in maniera indebita con trattenute sulloo“. Lo ricorda, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio. “I presunti beneficiari, – continua– insieme con chi predisponeva e consentiva tutto, furono denunciati dalla direzione, le parole espresse da Francesco Emilioconsigliere ...