Stefano Vicario al suo settimo Sanremo | Vorrei una regia opportunista e il pubblico protagonista

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Quest’annoriuscire a far una" . Nulla di standard, nulla di troppo provato, ma - d’accordo con Amadeus - una ripresa che lavori sul sentimento che suscita ciò che accade...

L'OBIETTIVOal suo settimo Sanremo: 'Vorrei una regia opportunista e il pubblico protagonista' Amadeus ammette di fare attenzione durante l'ascolto dei brani ancora inediti: " Ascolto ...E' la sfida lanciata a se stesso da, alla sua settima regia del Festival di Sanremo dietro le undici telecamere che porteranno le cinque serate nelle case degli italiani. Proprio la ...Proprio la sottolineatura del pubblico presente in teatro sarà una delle caratteristiche della sua regia. Ma la sfida sta anche nel far diventare opportunità le limitazioni imposte dal distanziamento ...Per la settima volta alla regia del Festival: "Voglio lavorare sul sentimento che suscita ciò che accade sul palco. Sperimenteremo anche le ...