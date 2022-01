Stasera e domani è di scena MARADONNA – “La CalciAttrice” alla Sala Assoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Calcio e strada, recitazione on the road: la storia di Lucia oggi approda alla Sala Assoli di Napoli, sede napoletana di Casa del Contemporaneo, dove è di scena Stasera 25 e mercoledì 26 gennaio alle 20,30 con MARADONNA – “La CalciAttrice”, di e con Lucia Mallardi. Dal calcio al teatro, la protagonista tiene incollati gli spettatori attratti dalla sua energia, dall’allegria ma anche dalla curiosità di vedere una ragazza che palleggia con grande disinvoltura. Tutti la chiamano MARADONNA ma il suo vero nome è Lucia Mallardi. Ex calciatrice professionista, ha giocato nelle fila del Giulianova, poi dell’Ortona e successivamente della Lazio in serie A, prima di tentare la fortuna ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Calcio e strada, recitazione on the road: la storia di Lucia oggi approdadi Napoli, sede napoletana di Casa del Contemporaneo, dove è di25 e mercoledì 26 gennaio alle 20,30 con– “La”, di e con Lucia Mrdi. Dal calcio al teatro, la protagonista tiene incollati gli spettatori attratti dsua energia, dall’allegria ma anche dcuriosità di vedere una ragazza che palleggia con grande disinvoltura. Tutti la chiamanoma il suo vero nome è Lucia Mrdi. Ex calciatrice professionista, ha giocato nelle fila del Giulianova, poi dell’Ortona e successivamente della Lazio in serie A, prima di tentare la fortuna ...

Advertising

marcoconterio : ?? ??? #Inter attiva sul fronte attaccante. Contatti adesso in corso col #Genoa per Felipe Caicedo ???? . Si può chiude… - IGT_official : L'avventura dei nostri giudici alla ricerca del talento è appena iniziata. ?? Ti sei perso la prima puntata di… - FioccaGabriele : RT @CasaLettori: Da stasera a domani #26gennaio @CasaLettori propone #SpiragliDiLuce a #CasaLettori ?? Se farete qualche RT ve ne sarò… - 1959_wilma : RT @CasaLettori: Da stasera a domani #26gennaio @CasaLettori propone #SpiragliDiLuce a #CasaLettori ?? Se farete qualche RT ve ne sarò… - AHaonthefloor1 : Ora: Jess deve farsi un piantino in solitaria perché ne ha bisogno, poi deve parlare con qualcuno che le dia lucidi… -