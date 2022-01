Stadio, il Napoli pagherà i debiti: ecco come i soldi saranno reinvestiti (Di martedì 25 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Gaetano Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente commissione infrastrutture. Di seguito quanto evidenziato: “C’è una norma del Governo che consente a tutte le aziende private che hanno rapporti di fitto con gli enti pubblici di poter usufruire di sconti, una rinegoziazione del fitto. Non ho mai contestato questo aspetto rispetto al rapporto tra il Napoli e il comune, non c’è solo il Napoli come società che debitrice nei confronti del Comune ma non è possibile che un debito maturato negli ultimi tre anni venga fuori solo adesso”. “È vero che le società hanno gravissime perdite, la società sportiva calcio Napoli a questa opzione. Perché, però, non si è fatta richiesta in tempi debiti? Perché il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Gaetano Simeone, consigliere del Comune die presidente commissione infrastrutture. Di seguito quanto evidenziato: “C’è una norma del Governo che consente a tutte le aziende private che hanno rapporti di fitto con gli enti pubblici di poter usufruire di sconti, una rinegoziazione del fitto. Non ho mai contestato questo aspetto rispetto al rapporto tra ile il comune, non c’è solo ilsocietà che debitrice nei confronti del Comune ma non è possibile che un debito maturato negli ultimi tre anni venga fuori solo adesso”. “È vero che le società hanno gravissime perdite, la società sportiva calcioa questa opzione. Perché, però, non si è fatta richiesta in tempi? Perché il ...

