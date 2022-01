Spettacoli, letture e mostre: il Giorno della Memoria nella Bergamasca (Di martedì 25 gennaio 2022) Provincia di Bergamo. Sono numerose le iniziativa organizzate a Bergamo e nella sua provincia per commemorare il Giorno della Memoria. In questa giornata, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno, si ricorda quando, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. Per non dimenticare vengono promossi incontri, letture e mostre, Spettacoli teatrali e proiezioni di film a tema nei cinema, sempre nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19. Ecco la panoramica degli eventi proposti nella città e nel capoluogo orobico. BERGAMO INCONTRI, letture, mostre Martedì 25 gennaio alle 17 alla Biblioteca Tiraboschi si terrà un incontro dal titolo “Per chi splende questo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Provincia di Bergamo. Sono numerose le iniziativa organizzate a Bergamo esua provincia per commemorare il. In questa giornata, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno, si ricorda quando, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. Per non dimenticare vengono promossi incontri,teatrali e proiezioni di film a tema nei cinema, sempre nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19. Ecco la panoramica degli eventi proposticittà e nel capoluogo orobico. BERGAMO INCONTRI,Martedì 25 gennaio alle 17 alla Biblioteca Tiraboschi si terrà un incontro dal titolo “Per chi splende questo ...

