Sostegni Ter e caro bollette, deluse le imprese: “Misure insufficienti” (Di martedì 25 gennaio 2022) I toni si alternano: dalle voci più istituzionali a vere e proprie critiche feroci. Di base, però, il mondo dell’impresa non sembra aver recepito con gioia il decreto Sostegni Ter licenziato nelle score ore dal Governo Draghi. “Le prime bozze relative al dl Sostegni per fronteggiare il caro energia sono veramente modeste”, commenta il presidente Unindustria Angelo Camilli. “Siamo per il momento delusi dall’intervento dell’esecutivo, perché se fossero confermate si tratterebbe di Misure congiunturali e non strutturali, che certamente non possono incontrare le esigenze del nostro sistema produttivo”. Le critiche al Sostegni Ter Sull’assenza di interventi strutturali chiosa anche Confindustria Energia: “Occorrono interventi strutturali e di politica industriale, come accaduto in Francia e in ... Leggi su fmag (Di martedì 25 gennaio 2022) I toni si alternano: dalle voci più istituzionali a vere e proprie critiche feroci. Di base, però, il mondo dell’impresa non sembra aver recepito con gioia il decretoTer licenziato nelle score ore dal Governo Draghi. “Le prime bozze relative al dlper fronteggiare ilenergia sono veramente modeste”, commenta il presidente Unindustria Angelo Camilli. “Siamo per il momento delusi dall’intervento dell’esecutivo, perché se fossero confermate si tratterebbe dicongiunturali e non strutturali, che certamente non possono incontrare le esigenze del nostro sistema produttivo”. Le critiche alTer Sull’assenza di interventi strutturali chiosa anche Confindustria Energia: “Occorrono interventi strutturali e di politica industriale, come accaduto in Francia e in ...

