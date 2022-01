Sos dell’Anbi | Italia piena di ponti a rischio come il Morandi | colpa del clima Ecco cosa sta succedendo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Da tempo, sottolineiamo la necessità di un grande piano nazionale di manutenzione straordinaria del territorio per ampliare ed adeguare la rete idraulica minore; il dato che arriva ora dalla Toscana non può che aumentare le preoccupazioni di chi,i Consorzi di bonifica, è impegnato quotidianamente a garantire la sicurezza idrogeologica delle comunità”. A dirlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). La carbonatazione, infatti, il noto fenomeno chimico per il quale l’anidride carbonica aggredisce i manufatti in calcestruzzo (nel tragico crollo del ponte, a Genova), complici i cambiamentitici sta accentuando ovunque i rischi per le opere idrauliche, ma soprattutto nelle aree montane, le cui ...