Somma Vesuviana, donati 500 tamponi antigenici alle scuole (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – donati 500 tamponi antigenici ai tre Circoli Didattici e alla Scuola Media San Giovanni Bosco – Summa Villa di Somma Vesuviana. L’iter relativo all’acquisto di tamponi antigenici era stato già avviato nei mesi scorsi, con una delibera risalente al mese di Maggio del 2021 e con determina del 13 Dicembre 2021. “In queste ore ho trasmesso la comunicazione ai dirigenti dei Tre Circoli Didattici e della Scuola Media, contenente il protocollo operativo. Questi tamponi saranno a disposizione dei Dirigenti Scolastici affinché venga avviata la campagna di prevenzione sanitaria, volta a potenziare il tracciamento dei contagi per il contenimento del Covid- 19?. “La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –500ai tre Circoli Didattici e alla Scuola Media San Giovanni Bosco – Summa Villa di. L’iter relativo all’acquisto diera stato già avviato nei mesi scorsi, con una delibera risalente al mese di Maggio del 2021 e con determina del 13 Dicembre 2021. “In queste ore ho trasmesso la comunicazione ai dirigenti dei Tre Circoli Didattici e della Scuola Media, contenente il protocollo operativo. Questisaranno a disposizione dei Dirigenti Scolastici affinché venga avviata la campagna di prevenzione sanitaria, volta a potenziare il tracciamento dei contagi per il contenimento del Covid- 19?. “La ...

