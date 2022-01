Soleil Sorge | cosa ha scritto nella lettera ad Alex Belli? «Devi scegliere tra me e Delia»

Advertising

Grazia88456785 : @Codacons buonasera come tanti altri telespettatori vorrei segnalare la maleducazione presente nella casa del grand… - peppecono75 : #jeru Ha ragione, cmq lo sapevo che alla lunga se rompeva i coglioni.. Lei scherzava lui l'ha messa sul pesante...… - Sara44854650 : RT @regno_disoleil: Soleil sorge a #sanremo con “duecentomila ore” ovvero quelle che gli haters passano ad insultare. Mi raccomando, votia… - ItsByeBitch : RT @regno_disoleil: Soleil sorge a #sanremo con “duecentomila ore” ovvero quelle che gli haters passano ad insultare. Mi raccomando, votia… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

ha indirettamente confermato i preliminari con Alex Belli sotto le coperte, dopo la rivelazione fatta poche ore prima al Grande Fratello Vip da parte di Delia Duran . Una realtà che ormai ...le luci sul suo conto, però, non si spengono ed anzi l'ultimo numero del settimanale Nuovo Tv ha dedicato proprio all'attore, alla moglie Delia Duran ed all'amica specialela cover. ...Grande Fratello VIP, Soleil Sorge confessa a Delia cosa ha scritto nella lettera segreta ad Alex Belli: «Devi scegliere tra me e tua moglie» ...Manuel Bortuzzo dopo aver abbandonato il GF Vip: "Lulù Selassié mi manchi già da morire" La nuova puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri sera, oltre a ...