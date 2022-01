Skeleton | i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022 Valentina Margaglio punta in alto | presenti Bagnis e Gaspari

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati idella nazionale italiana in vista dei Giochi Olimpici invernali di, che prenderanno il via nella giornata del 4 febbraio prossimo. Per quanto riguarda lo, la pattuglia azzurra vedrà tre rappresentanti ai nastri di partenza: Amedeo(11 novembre 1999, Bob Club Cortina), Mattia(14 settembre 1993, GS Fiamme Azzurre) e(15 novembre 1993, GS Fiamme Azzurre). Le gare si disputeranno dal 10 febbraio (con le prime due manche della gara maschile) per concludersi il 12, quando verranno consegnate le medaglie della gara femminile. Cosa dovremo attenderci dalla nostra spedizione sul budello di Yanqing? Iniziamo da. La ...