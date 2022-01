Sinner, i colpi più belli contro De Minaur. E ora Tsitsipas nei quarti (Di martedì 25 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio alle 5 del mattino in Italia Jannik Sinner sfiderà nei quarti di finale degli Australian Open Stefanos Tsitsipas. Gli Australian Open si possono vedere su Discovery+. Attiva ora Leggi su video.gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio alle 5 del mattino in Italia Janniksfiderà neidi finale degli Australian Open Stefanos. Gli Australian Open si possono vedere su Discovery+. Attiva ora

Advertising

_m3dvsa_ : @WeAreTennisITA La stessa tattica sporca per non cadere a Torino sotto i colpi di un signore come Sinner. - Elle_thereal : Comunque è impressionante la capacità di Sinner di non perdere mai il controllo della gara. Precisione e potenza de… - Tomas1374 : Mai avuto sondaggi con così tanti votanti... Per me sarebbe stato meglio #Fritz per #Sinner perché di solito dopo u… - ammargelluto : Maratona in 5 set tra Taylor #Fritz e Stefanos #Tsitsipas, tra servizi sparati, scambi intensi, colpi incredibili e… - speedster_gin : De Minaur è sembrato avere qualche chance solo nel primo set, poi #Sinner ha alzato ritmo e livello e non gli ha pi… -