Simeone presenta la docu-serie: il Cholismo, la famiglia e il futuro in Italia (Di martedì 25 gennaio 2022) Diego Pablo Simeone ha presentato la docu-serie, si tratta di un allenatore molto preparato e che riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre. Prime Video ha lanciato Simeone. Vivere Partita dopo Partita, la docu-serie Amazon Exclusive dedicata alla carriera di Diego Pablo Simeone. I sei episodi da 40 minuti ciascuno saranno disponibili in esclusiva su Prime Video nel 2022 in tutto il mondo, ad eccezione di India, Giappone e Cina. In trent’anni di carriera da calciatore e allenatore, Diego Pablo Simeone ha creato una modalità di intendere il calcio unica e riconoscibile a livello mondiale. Il “Cholismo” rappresenta una filosofia e una strategia di gioco, un insieme di valori e strumenti che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 25 gennaio 2022) Diego Pablohato la, si tratta di un allenatore molto preparato e che riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre. Prime Video ha lanciato. Vivere Partita dopo Partita, laAmazon Exclusive dedicata alla carriera di Diego Pablo. I sei episodi da 40 minuti ciascuno saranno disponibili in esclusiva su Prime Video nel 2022 in tutto il mondo, ad eccezione di India, Giappone e Cina. In trent’anni di carriera da calciatore e allenatore, Diego Pabloha creato una modalità di intendere il calcio unica e riconoscibile a livello mondiale. Il “” rapuna filosofia e una strategia di gioco, un insieme di valori e strumenti che ...

Advertising

Sport_Fair : #Simeone presenta la sua docu-serie, tutti i retroscena sull'allenatore: il Cholismo, la famiglia e il futuro in It… - CalcioOggi : LIVE TMW - Simeone presenta la docu-serie sulla sua carriera: 'Vorrei tornare ad allenare in Serie A' - TUTTO merca… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Simeone presenta la docu-serie sulla sua carriera: 'Vorrei tornare ad allenare in Serie A' -