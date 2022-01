Shoah, ricerca: nativi digitali ne ignorano l'esistenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Olocausto? Fra i giovani nativi digitali, un preoccupante 35% non ha ben presente cosa sia la Shoah: per il 13% è stato un "effetto chimico della bomba atomica", per il 12% "una guerra nel Medioevo", ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Olocausto? Fra i giovani, un preoccupante 35% non ha ben presente cosa sia la: per il 13% è stato un "effetto chimico della bomba atomica", per il 12% "una guerra nel Medioevo", ...

Giorno della Memoria, il 2021 l'anno più antisemita del decennio ... Proprio per questa ragione si moltiplicano le iniziative per non dimenticare l'orrore della Shoah. Secondo la ricerca, l'Europa è in cima alla lista degli incidenti, con circa il 50% del totale. ...

L'Italia ricorda la Shoah da Madrid con Edith Bruck "Il dovere di raccontare è molto faticoso, ma bisogna andare avanti, perché purtroppo quello che stiamo raccontando è sempre attuale": è uno dei messaggi di Edith Bruck, scrittrice, poetessa e testimo ...

