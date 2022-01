Sesso Occasionale, il testo del brano di Tananai (Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva da Sanremo Giovani una delle promesse del Festival di Sanremo 2022: Tananai in gara col brano “Sesso Occasionale”. testo e significato Insieme a Yuman e Matteo Romano compone il podio dell’ultima edizione di Sanremo Giovani: così Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, si è guadagnato l’accesso diretto al Festival dei grandi, e dal 1 al 5 Febbraio prossimi promette di far ballare la ritrovata e Super Green Pass munita platea del Teatro Ariston con “Sesso Occasionale”. Il brano porta la firma dello stesso Ramusino con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, che “sfiderà” a distanza suo nonno Gianni Morandi, in gara con “Apri tutte le porte” scritta da Jovanotti. Per la serata delle Cover, Tananai ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva da Sanremo Giovani una delle promesse del Festival di Sanremo 2022:in gara col”.e significato Insieme a Yuman e Matteo Romano compone il podio dell’ultima edizione di Sanremo Giovani: così, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, si è guadagnato l’accesso diretto al Festival dei grandi, e dal 1 al 5 Febbraio prossimi promette di far ballare la ritrovata e Super Green Pass munita platea del Teatro Ariston con “”. Ilporta la firma dello stesso Ramusino con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, che “sfiderà” a distanza suo nonno Gianni Morandi, in gara con “Apri tutte le porte” scritta da Jovanotti. Per la serata delle Cover,...

vic_torNo : @ment4lcage Per me si va nella città dolente, Per me si va nell’eterno chiavar, Per me si va tra l’arrapata gente.… - IV76665665 : @valerialm26 Dici quindi del sesso occasionale con Peretti sconosciuti ? - RosannaAmbruosi : RT @ilariainstabile: 'Tananai ha il pezzo che si chiama 'sesso occasionale', ci sta che twerka' MICHELE MI FAI VOLARE - StigmabaseF : Sesso occasionale invece di impegnarsi grazie agli incontri occasionali - - rizza_francesco : @LuciTheWeirdCat È vero, poi passi dal medico che durante l’anamnesi ti chiede: “sesso…?” Ed io vorrei raccontare… -