Serie A | giudice sportivo | undici giocatori squalificati per la 24ª giornata Anche un turno a Juric

Advertising

DiMarzio : #BolognaInter, il club nerazzurro farà ricorso rispetto alla decisione di rinvio della gara ??… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A GIUDICE SPORTIVO, UDINESE-SALERNITANA 3-0 Ai campani anche un punto di penalizzazione #SkySport… - CalcioNews24 : #SerieA, gli squalificati per la prossima giornata ?? - sportface2016 : Le decisioni del giudice sportivo in #SerieA - CalcioWeb : Squalificati #SerieA: tutte le decisioni del giudice sportivo al termine dell'ultima giornata di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giudice

GonfiaLaRete

... e anche se la procura di Milano un mese fa ha comunque chiesto aldi mandare a processo ... ha "sparso la voce", come si fa in questi casi, interrogando unadi aziende sulla propria ...Nulla è cambiato dalle parole citate in premessa dalBinetti nel lontano 1980, l'incertezza ... rigorosamente a macchia di leopardo, noi, gli agenti dib, i piccoli eroi invisibili dell'...Serie A in pausa per gli impegni delle Nazionali, ma intanto il Giudice Sportivo ha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata, la ventiquattresima.Il Giudice Sportivo ha stoppato per un turno undici giocatori di Serie A che salteranno dunque la 24esima giornata. Ecco l’elenco degli squalificati: Hickey ...