Serie A | anticipi e posticipi delle prossime tre giornate | lo spettacolo del derby di Milano

(Di martedì 25 gennaio 2022) La LegaA ha comunicatotredi campionato. L’ultimo turno è stato favorevole all’Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha superato con grande sofferenza il Venezia e ha allungato in classifica. Milan e Juventus si sono divise la posta, la partita non è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico. In grande risalita il Napoli che ha vinto senza problemi contro la Salernitana, bene anche la Roma sul campo dell’Empoli.A,tre24ª giornata sabato 5 febbraio – 18:00 – Inter-Milan: Dazn sabato 5 febbraio – 20.45 – Fiorentina-Lazio: Dazn e Sky domenica 6 febbraio – 12.30 – ...

Sono ufficiali gli orari e le date die posticipi delle prossime tre giornate di campionato. Spiccano la collocazione al sabato e alle 18 di due big match, il derby di Milano del 5 febbraio e la partitissima tra Napoli e Inter ...Si tratta di quattro partite, tre delle quali diA, che si incastrano con l'andata e il ritorno del play - off di Europa League e definiscono in modo quasi completo il calendario di sette sfide ...Il Giudice Sportivo ha confermato gli 11 squalificati anticipati ieri da SOS Fanta. Non ci saranno alla ripresa del campionato, alla 24ma giornata che si aprirà il 5 febbraio. Ecco l’elenco completo d ...SERIE A - Tutti gli orari delle prossime 3 giornate di campionato. Derby di Milano anticipato al sabato (ore 18), così come Napoli-Inter della settimana success ...