Serie A, 23^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 25 gennaio 2022) La Serie A giunge alla prima pausa del 2022 per gli impegni delle Nazionali e il Giudice Sportivo rende noti i propri provvedimenti in vista della ripresa del campionato. Sono undici i calciatori fermati per un turno, quattro dei quali in seguito a espulsione. Questi sono Alvaro Odriozola della Fiorentina, Andrea Cambiaso del Genoa, Frederic Veseli della Salernitana e Albin Ekdal della Sampdoria. I giocatori elencati salteranno, rispettivamente, i prossimi impegni contro Lazio, Roma, Spezia e Sassuolo. A questi si aggiunge l'allenatore del Torino, Ivan Juric, espulso e sanzionato con 5.000 euro di ammenda per aver, a fine gara, contestato con veemenza l'operato arbitrale. Ai nomi succitati si aggiungono i sette calciatori squalificati per essere stati ammoniti partendo da uno status di diffidati, con Manuel Locatelli e Giovanni ...

