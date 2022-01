"Sei vita, la mia": Manuel Bortuzzo torna sui social, la dedica per Lulù è da pelle d'oca (Di martedì 25 gennaio 2022) "Ti amo e mi manchi da morire". Sono queste le prime parole che Manuel Bortuzzo rivolge alla sua Lulù una volta uscito dalla casa e tornato in possesso del suo profilo Instagram. Dopo un' Leggi su today (Di martedì 25 gennaio 2022) "Ti amo e mi manchi da morire". Sono queste le prime parole cherivolge alla suauna volta uscito dalla casa eto in possesso del suo profilo Instagram. Dopo un'

AlexBazzaro : Non potrai avere la pensione che ti sei guadagnato con una vita di lavoro, senza green pass. Follia. #dpcm - lucatelese : Pregliasco: “Al #Galeazzi, per via dell’affollamento dei ricoveri da Covid, abbiamo deciso che chi non è vaccinato,… - team_world : ?Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la v… - MarioNassa1 : @korfio Ti è andata male... Prendi un gaviscon, NOI PRENDIAMO CHI VOGLIAMO, QUANDO VOGLIAMO, fortunatamente non sia… - mrbassetti : RT @PossibileIt: Sono passati sei anni da quando #GiulioRegeni fu rapito in Egitto. Il suo corpo senza vita fu trovato il 3 febbraio. Giul… -