“Secondo me Barù è gay per odiare così le donne”, Nathaly Caldonazzo la spara grossa al GF Vip – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Tra Nathaly Caldonazzo e Barù non corre buon sangue. La ex stella del Bagaglino, parlando con Miriana e Lulù al Grande Fratello Vip, si è detta convinta dell’omosessualità dell’esperto di vini tirando in ballo un presunto “odio” nei confronti delle donne. “Secondo me Barù è gay perché odia le donne”, Nathaly la spara grossa Secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022) Tranon corre buon sangue. La ex stella del Bagaglino, parlando con Miriana e Lulù al Grande Fratello Vip, si è detta convinta dell’omosessualità dell’esperto di vini tirando in ballo un presunto “odio” nei confronti delle. “meè gay perché odia le”,la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

DomyScandale : RT @Soleilandia: ORA INSINUA ANCHE CHE BARÚ SIA GAY, MA TUTTO BENE?! Nathaly su Barú: 'Ma secondo me é gay sotto sotto se odi così tanto l… - claudiapani00 : RT @Soleilandia: Nathaly oltre che a dire le schifose parole 'handicappato' e 'frocio' si aggiunge anche 'secondo me é gay se odia così tan… - mattia_fuse : RT @Soleilandia: ORA INSINUA ANCHE CHE BARÚ SIA GAY, MA TUTTO BENE?! Nathaly su Barú: 'Ma secondo me é gay sotto sotto se odi così tanto l… - DomyScandale : RT @regno_disoleil: Nat ha appena detto che secondo lei barù è gay ed odia le donne Qualcuno fermi questa grande cessa, senza elogiarla. I… - aleccx98 : Ma qualcuno non può spillare a Baru? Secondo me lui è frenato perché pensa che lei non sia presa quanto lui, ma que… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Barù 'Grande Fratello Vip', Manuel abbandona la Casa, Federica, Barù e Nathalie in nomination Anche Adriana Volpe, dallo studio è d'accordo: "Secondo me è una pace precaria" I nemici di Soleil ... Delia e Alex Katia, Nathalie, Jessica, Barù vengono chiamati in super led, per parlare di Alex ed ...

'Un grande letto e una casa dove vivere con Delia e Soleil': la 'pazza idea' di Alex Belli secondo la gola profonda L'idea del triangolo si è rivelata vincente anche se, come ribadito ieri da Barù, inizia adesso a stancare sempre un po' di più. Secondo una fonte anonima di Nuovo Tv , tuttavia, la trama sarebbe ...

Bar concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca svela il suo orientamento ses... Gossip News Anche Adriana Volpe, dallo studio è d'accordo: "me è una pace precaria" I nemici di Soleil ... Delia e Alex Katia, Nathalie, Jessica,vengono chiamati in super led, per parlare di Alex ed ...L'idea del triangolo si è rivelata vincente anche se, come ribadito ieri da, inizia adesso a stancare sempre un po' di più.una fonte anonima di Nuovo Tv , tuttavia, la trama sarebbe ...