"Se non lo avessi fatto…". Laura diventa milionaria ma se ne accorge per puro caso (Di martedì 25 gennaio 2022) diventa milionaria ma se ne accorge per puro caso. La storia di Laura Spears, 55 anni, arriva dal Michigan, negli Stati Uniti d'America, e nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. La donna, residente nella contea di Oakland, di professione infermiera, ha deciso di tentare la fortuna e l'ultimo giorno del 2021 ha acquistato un biglietto della Lotteria nazionale. L'estrazione online ha visto Laura vincere la clamorosa somma di tre milioni, una vincita triplicata rispetto al primo premio in palio di un milione, grazie al bonus "Megaplier". Il biglietto vincente acquistato online da Laura riportava i cinque numeri vincenti – 2, 5, 30, 46 e 61 – e proprio grazie al bonus la donna ha potuto portare a casa ben tre milioni di dollari, circa 2 ...

