Se Amadeus risultasse positivo. Antonella Clerici pronta per Sanremo? “Prego vada tutto bene” (Di martedì 25 gennaio 2022) Da giorni gira la notizia che Amadeus avrebbe Antonella Clerici come sostituta. Si parla del festival di Sanremo che sta per iniziare e dell’eventualità in cui il conduttore ufficiale risultasse positivo. tutto può accadere, nessuno è del tutto immune dal Covid e in tv ci sono programmi che hanno dovuto fare a meno di ospiti e anche presentatori. Sanremo però è ben più che un programma ed è proprio Antonella Clerici a rispondere sull’eventuale sostituzione di cui si chiacchiera: “Anche io l’ho letta come l’hanno letta tutti ma non so niente di questa cosa e infatti ho chiamato subito Ama e mi sono raccomandata”. La Clerici risponde a Il Fatto Quotidiano e racconta delle telefonata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Da giorni gira la notizia cheavrebbecome sostituta. Si parla del festival diche sta per iniziare e dell’eventualità in cui il conduttore ufficialepuò accadere, nessuno è delimmune dal Covid e in tv ci sono programmi che hanno dovuto fare a meno di ospiti e anche presentatori.però è ben più che un programma ed è proprioa rispondere sull’eventuale sostituzione di cui si chiacchiera: “Anche io l’ho letta come l’hanno letta tutti ma non so niente di questa cosa e infatti ho chiamato subito Ama e mi sono raccomandata”. Larisponde a Il Fatto Quotidiano e racconta delle telefonata ...

