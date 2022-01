Scuola, il governo valuta la riduzione della quarantena. Le Regioni: «Stop alla Dad per i vaccinati» (Di martedì 25 gennaio 2022) Le Regioni chiedono al governo di superare il sistema dei colori e semplificare le regole anti Covid per la Scuola. In un documento messo a punto dai governatori si legge: «Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti delle Regioni hanno condiviso in modo unanime». Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha sottolineato la necessità di «superare definitivamente il sistema a colori delle zone a rischio assieme all’esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai soggetti sintomatici rappresentano i capisaldi di un documento che sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Lechiedono aldi superare il sistema dei colori e semplificare le regole anti Covid per la. In un documento messo a punto dai governatori si legge: «Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazionesituazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti dellehanno condiviso in modo unanime». Massimiliano Fedriga, presidenteConferenza delle, ha sottolineato la necessità di «superare definitivamente il sistema a colori delle zone a rischio assieme all’esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai soggetti sintomatici rappresentano i capisaldi di un documento che sarà ...

