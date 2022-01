Sci: Cdm, Vlhova al comando dopo 1/a manche gigante Kronplatz e Bassino quarta (Di martedì 25 gennaio 2022) Kronplatz, 25 gen. - (Adnkronos) - Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche del gigante di Kronplatz valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La slovacca chiude la sua prova con il tempo di 59"98 davanti alla svedese Sara Hector (1'00"32) e alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'00"57). Quarto posto per la migliore delle azzurre Marta Bassino (1'00"59), sesto posto per Federica Brignone (1'00"68). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022), 25 gen. - (Adnkronos) - Petraè alla primadeldivalido per la Coppa del mondo di sci alpino. La slovacca chiude la sua prova con il tempo di 59"98 davanti alla svedese Sara Hector (1'00"32) e alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'00"57). Quarto posto per la migliore delle azzurre Marta(1'00"59), sesto posto per Federica Brignone (1'00"68).

