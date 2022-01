Sci alpino | Sara Hector fa suo il gigante di Kronplatz beffando Petra Vlhova Federica Brignone sfiora il podio

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) La svedeseraccoglie il terzo trionfo stagionale vincendo con 0”15 di margine sulla slovaccaildi, sesto appuntamento tra le porte strette della Coppa del Mondo di sci. Centra illa francese Tessa Worley (+0”52) che relega in quarta piazza(+0”57), soltanto quinta la detentrice del pettorale giallo Mikaela Shiffrin (+0”81). Per la prima volta in cinque edizioni la pista “Erta” non porta fortuna all’Italia, capace di inserire un’atleta suldal 2017 a questa parte. Prova incolore di Marta Bassino, settima (+0”99) alle spalle della norvegese The Louise Stjernesund (+0”92). Completano la top10 l’altra scandinava Ragnhild ...