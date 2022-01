Sci alpino | Marta Bassino | “Ho fatto fatica nella parte finale Alle Olimpiadi forse farò anche lo slalom”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo essere salita sul terzo gradino del podio in due degli ultimi tregiganti disputati,deve accontentarsi di un deludente settimo posto quest’oggi sulla Erta di Plan de Corones. La 25enne di Borgo San Dalmazzo, già tre volte terza in carriera a Kronplatz, ha disputato una buona prima m(quarta a 2 centesimi dal podio) per poi fare piùcon la pista segnataseconda discesa. “Eravamo tutte vicine e ho. Sono tranquilla,se oggi houn po’ più. Innamento sto andando bene, mi sononata di più in gigante per ritrovare fluidità ...