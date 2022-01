Sci alpino, i convocati dell’Italia maschile per le Olimpiadi: spiccano Paris, Razzoli e Vinatzer. Festa per Sala e Marsaglia (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine dello slalom di Schladming, sono state diramate le convocazioni dell’Italia di sci alpino maschile per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha a disposizione soltanto sette posti per i Giochi in programma nella capitale cinese dal 2 al 20 febbraio, i risultati ottenuti nelle ultime gare di Coppa del Mondo sono stati decisivi per risolvere i ballottaggi. I quattro atleti sicuri da tempo del posto erano Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer. Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio ed è stato terzo a Wengen, è reduce dal disastroso weekend di Kitzbuehel ma è un fuoriclasse assoluto ed è in grado di piazzare il colpaccio nella velocità, in particolar modo in discesa. Giuliano ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine dello slalom di Schladming, sono state diramate le convocazionidi sciper leInvernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha a disposizione soltanto sette posti per i Giochi in programma nella capitale cinese dal 2 al 20 febbraio, i risultati ottenuti nelle ultime gare di Coppa del Mondo sono stati decisivi per risolvere i ballottaggi. I quattro atleti sicuri da tempo del posto erano Dominik, Giuliano, Luca De Aliprandini, Alex. Dominikha vinto la discesa di Bormio ed è stato terzo a Wengen, è reduce dal disastroso weekend di Kitzbuehel ma è un fuoriclasse assoluto ed è in grado di piazzare il colpaccio nella velocità, in particolar modo in discesa. Giuliano ...

Advertising

Eurosport_IT : La discesa femminile olimpica perde una delle principali candidate per una medaglia ???????? #EurosportSCI |… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - davidesartori84 : RT @Zoran_Filicic: Paris, Marsaglia, Innerhofer per la velocità. De Aliprandini, Razzoli, Sala e Vinatzer per le discipline tecniche. Gli… - Nicola89144151 : I convocati dell'Italia nello Sci Alpino M per Pechino: Paris (Discesa e Super-G), Innerhofer (Discesa e Super-G),… -