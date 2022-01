Sci alpino, Breezy Johnson non parteciperà alle Olimpiadi di Pechino. Era la principale rivale di Sofia Goggia (Di martedì 25 gennaio 2022) La discesa femminile olimpica perde un pezzo importante. Breezy Johnson ha dichiarato che non parteciperà a Pechino 2022. La statunitense era già in condizioni critiche dopo l’infortunio al ginocchio rimediato durante le prove di Altenmarkt/Zauchensee, a metà gennaio, ed è stata poi fatale un’altra caduta in allenamento a Cortina. Johnson aveva ottenuto finora tre secondi posti nelle gare di discesa di Coppa del Mondo e nella prova di Pechino partiva sicuramente come principale rivale dell’azzurra Sofia Goggia (anche lei alle prese con un brutto infortunio che le sta rendendo difficile l’avvicinamento alle Olimpiadi). Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) La discesa femminile olimpica perde un pezzo importante.ha dichiarato che non2022. La statunitense era già in condizioni critiche dopo l’infortunio al ginocchio rimediato durante le prove di Altenmarkt/Zauchensee, a metà gennaio, ed è stata poi fatale un’altra caduta innamento a Cortina.aveva ottenuto finora tre secondi posti nelle gare di discesa di Coppa del Mondo e nella prova dipartiva sicuramente comedell’azzurra(anche leiprese con un brutto infortunio che le sta rendendo difficile l’avvicinamento)....

