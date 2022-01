Schwoch avvisa il Napoli | “Succederà a Venezia”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Stefan, opinionista, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare dei prossimi impegni di campionato per il. Di seguito quanto evidenziato: “non sarà una passeggiata? Vero, la squadra gioca con identità, può ricordare un po’ l’Empoli: cerca di costruire dal basso e difficilmente ti viene a pressare alta, cerca di essere sempre propositiva. Logicamente il valore delè molto più importante ma bisogna stare attenti, Zanetti prepara molto bene le partite”. “Certamente la lotta allo Scudetto è apertissima, faccio il calcolo che sia sempre a -4 ilperché deve vincere lo scontro diretto per crederci. Osimhen fino a quando si è fatto male era il trascinatore, poi lo è ritornato Mertens. Il ...