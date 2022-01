Scavi | asfalto e segnaletica | divieti di sosta al Carmine | Porto | Torrione e Pastena

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vigerà fino a tutto il 28 gennaio il divieto die di fermata (con rimozione forzata) nelle popolose via Costanzella Caalenda e via Matteo Galliano. Siamo al rione, zona Gelso, nei pressi della scuola media Tasso. Il Comune ha istituito tale divieto a causa della necessità dell’Enel di ripristinare il manto stradale a seguito deglieffettuati per la realizzazione dei sottoservizi. Il divieto sarà operativo dalle ore 7 alle ore 18. Stessi, in queste ore, sono stati emessi per via; aper le vie Ruggi, Gaurico e Guarna; aper le vie Nuzzo, Sestrieri, Lettieri e Gagarin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

