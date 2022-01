SBK 2022 a tutto test: le date delle sessioni (Di martedì 25 gennaio 2022) L’inizio del mondiale SBK 2022 è tardivo rispetto al solito (ad aprile) ma i test cominceranno già questa settimana. In questo articolo vi indicheremo tutte le date delle sessioni di collaudo, che permetteranno a team e piloti di “affilare le armi” prima d’iniziare a correre. Il calendario del mondiale comprende quest’anno dodici round, con il Motorland Aragon ad aprire le danze dall’8 al 10 aprile. SBK 2022: quando e dove si svolgeranno i test invernali? Si comincia già domani, il 26 gennaio. In questa data, e in quella successiva del 27, la Kawasaki ha organizzato una sessione di prove a Jerez. Jonathan Rea e Alex Lowes scenderanno in pista con le loro ZX-10RR, ma potrebbero aggregarsi altri team. Tempo una settimana e si va a Portimao, per la sessione dell’8 e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) L’inizio del mondiale SBKè tardivo rispetto al solito (ad aprile) ma icominceranno già questa settimana. In questo articolo vi indicheremo tutte ledi collaudo, che permetteranno a team e piloti di “affilare le armi” prima d’iniziare a correre. Il calendario del mondiale comprende quest’anno dodici round, con il Motorland Aragon ad aprire le danze dall’8 al 10 aprile. SBK: quando e dove si svolgeranno iinvernali? Si comincia già domani, il 26 gennaio. In questa data, e in quella successiva del 27, la Kawasaki ha organizzato una sessione di prove a Jerez. Jonathan Rea e Alex Lowes scenderanno in pista con le loro ZX-10RR, ma potrebbero aggregarsi altri team. Tempo una settimana e si va a Portimao, per la sessione dell’8 e ...

