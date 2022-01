Sassuolo | Aramu obiettivo concreto | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilavrebbe messo nel mirino Mattiadel Venezia: i neroverdi ci provano gli ultimi giorni Clamorosa indiscrezione per il mercato del. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Mattiadel Venezia. Trattativa che se non si dovesse chiudere entro lunedì, potrebbe essere valida in ogni caso per giugno. Pista molto calda. L'articolo proviene da Calcio News 24.