Santopadre | «ci sono sempre stati dubbi su Berrettini | su una presunta casualità»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 gennaio 2022) Repubblica intervista Vincenzocoach diche questa mattina affronta Monfils nei quarti di finale dell’Australian Open. La stesse sfida degli Us Open 2019 quandoper la prima volta raggiunse la semifinale in uno Slam. Oggi Matteo ha una serenità mentale diversa. Sa di valere questo livello, ed è questa la differenza rispetto al 2019 quando raggiunse la semifinale degli Us Open. All’epoca non aveva ancora la forza di essere un top ten, ora ne ha coscienza, lo sente in campo, sa benissimo come gestire le partite». Se Matteo resta stabilmente nella top 15 vuol dire che aveva delle doti uniche. Lo dico perché dacisulle sue prestazioni, su una. Invece ha ...