Santa Maria a Vico, annullate le cartelle dopo incontro con Amministrazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Si è svolto questa mattina l’incontro promosso dal Comune di Santa Maria a Vico in persona del Sindaco Andrea Pirozzi con nota prot. 1631 del 21 gennaio 2022, con i vertici del Consorzio Idrico Terra di Lavoro a seguito delle anomale cartelle ricevute dai cittadini dalla medesima società. dopo un’ampia discussione che ha visto protagonisti il Sindaco Andrea Pirozzi, il Segretario Comunale Claudia Filomena Iollo, il Responsabile Finanziario del Comune Vincenzo Morgillo, il Presidente di C.I.T.L Pasquale Di Biasio, il Direttore Generale di C.I.T.L Maurizio Desiderio ed il Responsabile Affari Generali del C.I.T.L. Giancarlo Giudicianni, in riferimento all’emissione dei ruoli dei canoni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Si è svolto questa mattina l’promosso dal Comune diin persona del Sindaco Andrea Pirozzi con nota prot. 1631 del 21 gennaio 2022, con i vertici del Consorzio Idrico Terra di Lavoro a seguito delle anomalericevute dai cittadini dalla medesima società.un’ampia discussione che ha visto protagonisti il Sindaco Andrea Pirozzi, il Segretario Comunale Claudia Filomena Iollo, il Responsabile Finanziario del Comune Vincenzo Morgillo, il Presidente di C.I.T.L Pasquale Di Biasio, il Direttore Generale di C.I.T.L Maurizio Desiderio ed il Responsabile Affari Generali del C.I.T.L. Giancarlo Giudicianni, in riferimento all’emissione dei ruoli dei canoni ...

