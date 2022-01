Sanremo: Amadeus annuncia nuovi ospiti per la prima serata. Ecco chi sono (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Un’altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo” Li ha annunciati così Amadeus al Tg1. Una band italiana che ha raggiunto significativi risultati internazionali. Giovani, globali, glamour sono i Meduza: uno dei gruppi made in Italy che sta avendo un enorme successo internazionale. 8 miliardi di streaming nel mondo per questi tre ragazzi di Milano che sono stati capaci di raggiungere un successo nel mondo grandioso. “Piece of your heart” è uno dei tanti brani realizzati da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Un sound che sembra inglese, ma invece è tutto nostrano. I Meduza hanno raggiunto risultati paragonabili agli Eiffel 65 o dei Tamperer. sono i primi italiani ad esibirsi in uno show americano e – secondo Forbes – sono i più ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Un’altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di” Li hati cosìal Tg1. Una band italiana che ha raggiunto significativi risultati internazionali. Giovani, globali, glamouri Meduza: uno dei gruppi made in Italy che sta avendo un enorme successo internazionale. 8 miliardi di streaming nel mondo per questi tre ragazzi di Milano chestati capaci di raggiungere un successo nel mondo grandioso. “Piece of your heart” è uno dei tanti brani realizzati da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Un sound che sembra inglese, ma invece è tutto nostrano. I Meduza hanno raggiunto risultati paragonabili agli Eiffel 65 o dei Tamperer.i primi italiani ad esibirsi in uno show americano e – secondo Forbes –i più ...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - tuttopuntotv : Sanremo: Amadeus annuncia nuovi ospiti per la prima serata. Ecco chi sono #Sanremo2022 #amadeus - CaptLavigne : RT @EndCent: #Stromae, #EdSheeran, #AvrilLavigne: Chi vorreste a #Sanremo2022? -