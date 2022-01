Sanremo 2022 | Antonella Clerici | “Io alla conduzione se Amadeus prendesse il covid? Non so nulla | ci siamo fatti scongiuri e risate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) La tv gentile, l’importanza dell’equilibrio e della serenità al lavoro (“non amo gli scontri, voglio essere serena”, la bellezza delle storie Over (“il punto di forza di The Voice Senior”), Mario Draghi (“l’uomo giusto come Presidente Della Repubblica”), Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono “ottime scelte per Eurovision Song Contest”. Questo e tanto altro nell’intervista al talk “Programma” – condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti – ad. La conduttrice smentisce le indiscrezioni sul “Piano B” in casorisultasse positivo al, durante la settimana del Festival. “Ho chiamato subitoe gli ho detto ‘mi raccomando mettiti nella tua bolla sta lì, perché se no, guai…’ – ha affermato la-. Credo che l’abbiano detto ...