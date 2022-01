Samantha Togni lascia l’Italia, decisione a sorpresa: lo sfogo della ballerina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex ballerina di “Ballando con le Stelle”, Samantha Togni, ha preso una decisione a sorpresa: lascia definitivamente l’Italia Per anni è stata una delle protagoniste del talent show condotto da Milly Carlucci, poi una breve parentesi da conduttrice e adesso una decisione che ha spiazzato tutti. Samantha lascia definitivamente il nostro paese. La sua scelta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’exdi “Ballando con le Stelle”,, ha preso unadefinitivamentePer anni è stata una delle protagoniste del talent show condotto da Milly Carlucci, poi una breve parentesi da conduttrice e adesso unache ha spiazzato tutti.definitivamente il nostro paese. La sua scelta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Samantha Togni: le cancellano il programma e si trasferisce a Dubai - infoitcultura : Samantha Togni se n’è andata: non potremo più vederla | tristezza alle stelle - zazoomblog : Dramma Samantha Togni: Perchè non la vedremo mai più in tv. “E’ successa una cosa brutta”. Fan distrutti - #Dramma… - zazoomblog : “Perché ho lasciato l’Italia”. Samantha Togni l’addio alla tv e la ‘fuga’: viene fuori tutta la verità - #“Perché… - zazoomblog : “Perché ho lasciato l’Italia”. Samantha Togni l’addio alla tv e la ‘fuga’: viene fuori tutta la verità - #“Perché… -