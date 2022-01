Saman | le dichiarazioni dello zio estradato in Italia e sospettato di aver ucciso la 18enne

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 25 gennaio 2022) Interrogatorio di garanzia concluso a Reggio Emilia per Danish Hasnain, zio diAbbasdalla Francia il 20 gennaio scorso e ritenuto esecutore materiale dell’omicidio della. La giovane, scomparsa a Novellara quasi un anno fa, secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa nel contesto familiare per essersi opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. Davanti al Gip Luca Ramponi avrebbe reso alcune: interrogatorio di garanzia per Danish Hasnain Danish Hasnain è statopochi giorni fa e si trova nel carcere di Reggio Emilia da cui, poche ore fa, è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia. Lo zio diAbbas, arrestato in Francia mesi dopo la sparizione della(le cui tracce si sono ...