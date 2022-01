Salute mentale | la Consulta del Lazio boccia il bonus psicologo | “Risposta sbagliata ad un bisogno giusto”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Ilpsicologico è laad un”. Nelè scontro sultra laregionale per lae il presidente della Regione Nicola Zingaretti. L’organismo ha infatti rigettato la decisione del governatore di istituire un fondo da 2,5 milioni di euro destinato alladelle persone in difficoltà ed erogato tramite voucher o. “Laregionale per la– sottolinea l’organismo – in una riunione plenaria ha deciso all’unanimità di rendere pubblico il proprio dissenso riguardante l’erogazione di un ...