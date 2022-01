Sacchi | il successo finale del Napoli dipenderà dall’acquisizione di una mentalità vincente

(Di martedì 25 gennaio 2022) In un articolo di commento sull’andamento del campionato scritto per la Gazzetta dello Sport, Arrigoparla anche del. La squadra di Spalletti, scrive, potrebbe approfittare della lotta tra Inter e Milan e trarne vantaggio. “Gli uomini di Luciano Spalletti stanno giocando bene e tecnicamente mantengono un alto livello. Ilmolto dalla loro volontà edi una”. Una menzione speciale la riserva all’Atalanta che, “martoriata dalle numerose assenze, continua a fare miracoli”. Sul campionato: “Fino a ora è stato uno dei campionati più belli, incerti, divertenti e con diverse innovazioni. Tutto ciò è avvenuto anche grazie a piccoli e medi club, che confidano nel loro gioco per mettere ...

Che cosa è successo e che cosa si è detto nel primo giorno di voto per il Quirinale. La nota di Paola Sacchi L'ipotesi di Mario Draghi al Colle resta forte, ma a sera il borsino di Montecitorio, la se ...Un titolo lo offre questa partita che tanti archivieranno come deludente. Per me avverte il popolo del calcio che la Juventus sta tornando. Direte: per un posto in Champions. Dico: non solo, aspettiam ...