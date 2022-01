Roma-Lido, tratta bloccata ma le navette non sono per tutti: «Il ponte per raggiungerle ha solo le scale» (Di martedì 25 gennaio 2022) La tratta Roma-Lido torna a far parlare di sé, con nuovi disagi per i pendolari. Questa volta vittime della situazione sono soprattutto le persone con mobilità ridotta, sulla sedia a rotelle. Ascoltiamo quello che succede direttamente dalla voce di uno dei protagonisti, Andrea, il quale ha raccontato la sua terribile esperienza per l’ennesima sospensione della linea, avvenuta questa mattina. Una vicenda davvero scandalosa e senza fine, che dimostra, ancora una volta, l’enorme disservizio della tratta. Leggi anche: Cade un aereo ultraleggero alle porte di Roma: salvo il pilota Roma-Lido bloccata, l’epopea delle persone su sedia a rotelle Ancora un guasto nella tratta Roma-Lido. Ormai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) Latorna a far parlare di sé, con nuovi disagi per i pendolari. Questa volta vittime della situazionesoprattutto le persone con mobilità ridotta, sulla sedia a rotelle. Ascoltiamo quello che succede direttamente dalla voce di uno dei protagonisti, Andrea, il quale ha raccontato la sua terribile esperienza per l’ennesima sospensione della linea, avvenuta questa mattina. Una vicenda davvero scandalosa e senza fine, che dimostra, ancora una volta, l’enorme disservizio della. Leggi anche: Cade un aereo ultraleggero alle porte di: salvo il pilota, l’epopea delle persone su sedia a rotelle Ancora un guasto nella. Ormai ...

