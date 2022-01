Rita Marcotulli | chi è la pianista jazz a Sanremo con Yuman

Advertising

DonnaGlamour : Chi è Rita Marcotulli, la pianista jazz più famosa in Italia - HOMIClDALQUEEN : matteo romano con malika ayane – your songs (elton john) yuman con rita marcotulli – my way (frank sinatra) mett… - giu_lia_giu : @see_lallero Anche con Rita Marcotulli se la cavano! -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Marcotulli

Donna Glamour

Nella serata delle cover Yuman canterà conil brano di Frank Sinatra My Way. 'La faremo in una chiave soul, come è il mio stile. Ci metterò tutto me stesso - conclude - con l'......Spears) con Francesca Michielin Mahmood & Blanco - Il cielo in una stanza (Gino Paoli) Matteo Romano - Your song (Elton John) con Malika Ayane Yuman - My Way (Frank Sinatra) conAKA ...Roma, 24 gen. (askanews) - "Le emozioni con le quali affronto questa avventura a Sanremo sono tantissime: sicurezza, felicità perché è una cosa bellissima e perché facciamo un lavoro che ci piace. Son ...Da Loredana Bertè a Gianluca Grignani, da Nek a Fiorella Mannoia, da Arisa a Malika Ayane. E poi sorprese come Vinicio Capossela, al suo esordio al Festival di Sanremo, e Cosmo. Si allunga ...