Ristoranti, MIO Italia: “Migliaia di attività chiudono temporaneamente per mancanza clienti” (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Migliaia di ristoratori hanno deciso di chiudere temporaneamente i loro locali per mancanza di clienti. Giorno dopo giorno il loro numero è in aumento e si va a sommare a quello dei piccoli imprenditori che hanno chiuso per sempre, causa fallimento. Il settore, tutto il comparto Horeca, comprendente anche bar, pizzerie, pub e cocktail bar, è in estrema sofferenza per i provvedimenti restrittivi e irragionevoli della politica tutta, sia della maggioranza sia dell’opposizione – sarebbe meglio dire opposizione – che hanno portato a un lockdown mascherato, infondendo terrore fra le persone”. Lo dichiarano in una nota Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, e il referente di MIO Campania Mario ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “di ristoratori hanno deciso di chiuderei loro locali perdi. Giorno dopo giorno il loro numero è in aumento e si va a sommare a quello dei piccoli imprenditori che hanno chiuso per sempre, causa fallimento. Il settore, tutto il comparto Horeca, comprendente anche bar, pizzerie, pub e cocktail bar, è in estrema sofferenza per i provvedimenti restrittivi e irragionevoli della politica tutta, sia della maggioranza sia dell’opposizione – sarebbe meglio dire opposizione – che hanno portato a un lockdown mascherato, infondendo terrore fra le persone”. Lo dichiarano in una nota Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO, Movimento Imprese Ospitalità, e il referente di MIO Campania Mario ...

