Ricoverati anche il padre, la madre e la fidanzata del 28enne morto dopo essersi strappato il casco (Di martedì 25 gennaio 2022) Quattro giorni fa la morte del giovane di 28 anni no vax che si era strappato il casco dell'ossigeno . Subito dopo si erano aggravate le condizioni del padre, anche lui non vaccinato. Adesso sono state... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Quattro giorni fa la morte del giovane di 28 anni no vax che si eraildell'ossigeno . Subitosi erano aggravate le condizioni dellui non vaccinato. Adesso sono state...

Advertising

massimo463 : @gcollinassi @Corriere Intendevo le foto dei familiari del Cossellu ovviamente anche loro tutti ricoverati. Ma per… - carlocipolla : RT @Teso4zampe: TRA UOMO E CANE BASTA UNO SGUARDO - I cani come gli eroi, anche per tanti bimbi ricoverati - - Ulissesempre1 : RT @Cazzaccimiei1: La Regione Piemonte se ne esce dicendo che il 34% dei pazienti ricoverati nelle sue strutture ospedaliere, anche se risu… - redbus2012 : RT @Teso4zampe: TRA UOMO E CANE BASTA UNO SGUARDO - I cani come gli eroi, anche per tanti bimbi ricoverati - - NTR24 : San Pio’, tre decessi per covid. Tre anche i dimessi, i ricoverati positivi sono 75 -