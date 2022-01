Regole restrittive anticovid, aumentano i pareri per allentarle. Molti paesi europei l’hanno già fatto, l’Italia attende (Di martedì 25 gennaio 2022) In Europa, ma anche in Italia, crescono i sostenitori di un allentamento delle misure restrittive anticovid, il governo dovrebbe riflettere sul da farsi, passato l'impegno delle forze politiche per l'elezione del Capo dello stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) In Europa, ma anche in Italia, crescono i sostenitori di un allentamento delle misure, il governo dovrebbe riflettere sul da farsi, passato l'impegno delle forze politiche per l'elezione del Capo dello stato L'articolo proviene da Firenze Post.

