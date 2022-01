Regioni | la richiesta di mantenere solo la zona rossa | come potrebbe cambiare il meccanismo dei colori

(Di martedì 25 gennaio 2022) Zone ae conteggio dei contagi Covid: dalleè arrivata ladi rivedere questi meccanismi, considerando anche l’andamento della campagna vaccinale e dei nuovi obblighi legati al possesso del Green Pass. Ecco i dettagli delle proposte e i possibili cambiamenti., quali sono le regole in vigore e perchéquestoL’Italia si colora sempre più di arancione in questi ultimi giorni, mentre la Val d’Aostapresto entrare in. È proprio dalla Conferenza dellee delle Province Autonome che sarebbe arrivata la, contenuta in una lettera indirizzata al Governo, di ...

L'uso di mascherine, il distanziamento e la presenza di anticorpi da vaccino o guarigione sono argini ragionevolmente sufficienti per autorizzare questa. Lesi son così fatte carico ......dei cambiamenti ai quali si sta lavorando ai ministeri della Salute e dell'Istruzione su... La quarantena Ma questo non è l'unico cambiamento chiesto dalleper semplificare le norme ...Le Regioni hanno portato al ministero una nuova proposta per fare in modo che i bambini guariti o vaccinati non debbano stare in DaD se c'è un contagio.Gli alunni delle elementari vaccinati o guariti da meno di 120 giorni potranno rimanere in classe anche con due casi positivi. Proprio come succede alle medie e alle superiori per i ragazzi ...