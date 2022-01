Regione Campania: ok al ripristino delle attività di specialistica ambulatoriale (Di martedì 25 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: l’Unità di Crisi regionale ha disposto il ripristino di tutte le attività di specialistica ambulatoriale. L’Unità di Crisi della Regione Campania per l’Emergenza Covid 19, con una nota inviata ieri a tutte le direzioni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere, ha disposto il ripristino di tutte le attività di specialistica Leggi su 2anews (Di martedì 25 gennaio 2022) Covid 19 in: l’Unità di Crisi regionale ha disposto ildi tutte ledi. L’Unità di Crisi dellaper l’Emergenza Covid 19, con una nota inviata ieri a tutte le direzioniAziende sanitarie eAziende ospedaliere, ha disposto ildi tutte ledi

Advertising

reportrai3 : A Casal di Principe un corteo di allevatori di bufale campane protestano contro l'abbattimento indiscriminato delle… - CicalaTonino : Iniziativa fallimentare quella promossa al tempo dal governatore #Deluca riguardo le famigerate Card vaccinali dell… - oknosureddit : Computer infettati da botnet, Campania regione più colpita: il rapporto di Swascan - mrcfsn : RT @LuiRispoli: La sanità in #Campania ai tempi di #DeLuca. Per una visita al p.o. Cardarelli ti prenoti oggi per essere visitato nel 2023.… - desk_ucr : #BandiEuropei Ripristinare il nostro oceano, i nostri mari e le nostre acque entro il 2030. Attività: Sistema di c… -