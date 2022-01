Reggia Caserta, nuovi restauri negli appartamenti reali (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Gli appartamenti reali della Reggia di Caserta sono al centro di importanti interventi di restauro. Mentre stanno infatti per volgere al termine le opere su altri ambienti dell’ala dell’Ottocento, è iniziato l’intervento sugli arredi delle Sale di Marte e di Astrea: i 21 sgabelli degli spazi che introducono alla Sala del Trono sono ora oggetto delle “specializzate cure” dei conservatori. Gli specialisti hanno preso in particolare in consegna le sedute delle anticamere, storicamente destinate l’una ai “Titolati e i Baroni del Regno, Uffiziali Maggiori ed Intendenti Esteri”, l’altra ai “Gentiluomini di Carriera, Ambasciatori, Segretari di Stato e di altre persone privilegiate”. Gli interventi rientrano nell’ambito dei lavori di completamento del consolidamento e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Glidelladisono al centro di importanti interventi di restauro. Mentre stanno infatti per volgere al termine le opere su altri ambienti dell’ala dell’Ottocento, è iniziato l’intervento sugli arredi delle Sale di Marte e di Astrea: i 21 sgabelli degli spazi che introducono alla Sala del Trono sono ora oggetto delle “specializzate cure” dei conservatori. Gli specialisti hanno preso in particolare in consegna le sedute delle anticamere, storicamente destinate l’una ai “Titolati e i Baroni del Regno, Uffiziali Maggiori ed Intendenti Esteri”, l’altra ai “Gentiluomini di Carriera, Ambasciatori, Segretari di Stato e di altre persone privilegiate”. Gli interventi rientrano nell’ambito dei lavori di completamento del consolidamento e ...

