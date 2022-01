Reddito di cittadinanza, nel 2021 almeno una mensilità a 1,7 milioni di nuclei. Importo medio di 546 euro, spesa totale a 8,7 miliardi (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel 2021 i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza hanno superato 1,59 milioni mentre 169mila famiglie hanno preso la pensione di cittadinanza, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei. Quasi 3,94 milioni le persone coinvolte, cioè quelle che fanno parte di un nucleo che ha ricevuto almeno una mensilità. L’Importo medio è di circa 546 euro (576 euro per il RdC e 280 euro per la pensione). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza, secondo il quale nel solo mese di dicembre i beneficiari sono stati oltre tre milioni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelpercettori didihanno superato 1,59mentre 169mila famiglie hanno preso la pensione di, per undi oltre 1,76di. Quasi 3,94le persone coinvolte, cioè quelle che fanno parte di un nucleo che ha ricevutouna. L’è di circa 546(576per il RdC e 280per la pensione). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps suldi, secondo il quale nel solo mese di dicembre i beneficiari sono stati oltre tre. ...

